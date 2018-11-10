Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в разглашении государственной тайны в пользу России, дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

По утверждению издания, бывший военный признался в том, что получил €300 тыс. от российской стороны за свою работу.

Газета отмечает, что подозреваемый полковник на протяжении долгого времени работал в центральном аппарате министерства обороны Австрии, а именно в отделе структурного планирования, и мог знать о содержании переговоров в военном ведомстве, отношениях среди его высшего руководящего состава.

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