Соединенным Штатам не удалось и не удастся свести нефтяной экспорт Ирана к нулю с помощью нового пакета санкций, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

«Официальные лица Ирана изначально говорили, что США не смогут свести экспорт иранской нефти к нулю. В итоге американцы признали, что им не удастся это сделать», — говорится в заявлении Роухани, передают российские СМИ.

По его словам, новые санкции не скажутся на экономике страны.

Напомним, что ранее Роухани пообещал продолжить продажу нефти вопреки санкциям США.

Minval.az