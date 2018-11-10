Астероид 2015 TB145, получивший название «комета смерти» приблизится к Земле 11 ноября.

Согласно сообщению Space.com космический объект подойдет к планете на расстояние в 38 миллионов километров.

По мнению специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету, а свое название объект получил из-за формы, напоминающей человеческий череп.

«Комета смерти» попала в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетела на расстоянии около полумиллиона километров от Земли.

Нынешняя «встреча» с астероидом не представляет угрозы для Земли, а в следующий раз «комета смерти» приблизится к Земле не ранее 2082 года.

Minval.az