В ближайший вторник в США поступят в продажу мемуары супруги бывшего американского лидера Барака Обамы, Мишель Обамы «Становление». Автор рассказала, как они с мужем добивались успеха и как складывались отношения в семье.

Автор упоминает о том, как поклонники превозносили ее как влиятельнейшую женщину в мире, а недоброжелатели обзывали «сердитой черной женщиной», передает life.

Кроме того, жена экс-президента США призналась, что никогда не сможет простить Дональду Трампу некоторых вещей. В частности, как он поддерживал слухи о том, что Барак Обама на самом деле родился не в США, а в Кении, а значит, не мог претендовать на пост главы Белого дома.

Мишель Обама также упомянула, что более 20 лет назад пережила выкидыш, а им с мужем не раз приходилось обращаться за помощью к психотерапевту, чтобы наладить отношения.

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