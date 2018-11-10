Соединенные Штаты не считают, что Тегеран откажется от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, но и при таком развитии событий у Вашингтона нет намерений развязать военный конфликт с Ираном. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время беседы с журналистами в Париже. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Болтону был задан вопрос, существует ли военный сценарий развития событий в том случае, если Иран покинет СВПД. «Такого в наших планах нет. Президент не считает, что Иран намерен покидать сделку», — сказал он.

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