Президент США Дональд Трамп ответил бывшей первой леди страны Мишель Обаме, которая обвинила его в поддержке движения, члены которого считают Барака Обаму нелегитимным экс-президентом, передает CNN.

Мишель Обама заявила, что никогда не простит Трампу его «роли» в движении «birther». Его члены утверждают, что Обама не имел права быть президентом Соединенных Штатов, поскольку он получил гражданство США не по праву рождения.

«Я отвечу на полемику полемикой, я никогда не прощу (Обаме) того, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять. То, что он сделал с нашей армией, сделало нашу страну небезопасной для тебя, и тебя, и тебя», — заявил Трамп.

Данное обвинение в адрес действующего американского президента Мишель Обама сделала в своей новой книге мемуаров.

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