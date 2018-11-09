Контракт на закупку Индонезией российских самолетов Су-35 под угрозой срыва из-за возможности американских санкций. Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега, передает Jane’s.

При этом не исключается, что Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю.

В качестве альтернативы издание упоминает о американском F-16.

По словам Самьега, то что контракт уже подписан, не будет играть особой роли, если США введут санкции в отношении официальной Джакарты. Однако ранее министр обороны Индонезии Риамизарда Риачуду заявил, что Джакарта не откажется от покупки российских истребителей из-за давления Вашингтона.

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