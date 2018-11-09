Пресс-служба Ливийской национальной армии на днях опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. На видеозаписи запечатлено, как возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Между тем на видео можно также заметить, как участники встречи проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

На это обратила внимание и «Новая газета». Ранее издание писало о том, что в Ливии были замечены российские специалисты-контрактники. «Встреча Шойгу с Хафтаром — косвенно подтверждает версию о возможной переброске в эту страну подразделений ЧВК, контролируемых Евгением Пригожиным», — пишет «Новая газета».

Ранее в Минобороны рассказали, что командующий ливийской армией в среду прибыл в Москву и встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и решение кризиса в Ливии.

Тем временем газета Sun ранее написала о том, что британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй о намерениях России «превратить Ливию в новую Сирию» и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Sun также уточняет, что «десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии, первоначально прибыв сюда для обучения и поддержания канала связи». Москва «поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и«снабжает его войска тяжелой техникой», пишет издание.

Minval.az