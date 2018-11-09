Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ограничил предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

Как передает РИА Новости, по словам Трампа, он «только что» подписал соответствующую прокламацию.

Предполагается, что лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США.

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.

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