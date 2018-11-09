Сотрудники британской береговой охраны задержали в проливе Ла-Манш лодку, в которой находились семь иранских мигрантов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило МВД Соединенного Королевства, эту информацию также подтвердили другие службы.

«Утром 9 ноября береговая охрана перехватила в проливе лодку с группой мигрантов. На судне были обнаружены семеро мигрантов, заявивших, что они являются выходцами из Ирана. Им оказана помощь, они были допрошены сотрудниками миграционной службы», — говорится в заявлении МВД.

Официальный представитель службы береговой охраны подтвердил факт задержания лодки с мигрантами.

«Береговая охрана сотрудничает со службой пограничного контроля в работе над инцидентом в проливе. Расследование ведет МВД», — говорится в заявлении службы.

Лодка была обнаружена около 2.00 по местному времени (6.00 по бакинскому времени), спасательное судно береговой охраны было направлено к ней через полчаса.

Местная служба скорой помощи заявила, что здоровью находившихся в лодке ничего не угрожает.

«Мы прибыли на место, но никому не понадобилась серьезная медпопощь», — сообщили медики.

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