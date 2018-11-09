Радикальное движение «Талибан» готово к диалогу с Вашингтоном о выводе американских сил из Афганистана.

Как передает ТАСС, об этом журналистам заявил официальный представитель офиса движения талибов в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин на полях второго заседания московского формата консультаций по Афганистану.

«Талибан» готов вести переговоры с американцами о выводе их войск из Афганистана. Начало прямых переговоров с правительством Афганистана, на наш взгляд, возможно только после вывода американских сил», — отметил С.Шахин.

Он также дал высокую оценку роли России в урегулировании ситуации в республике.

«Роль Москвы важна. Мы удовлетворены итогами встречи», — добавил представитель талибов.

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