Автомобиль наехал на группу пешеходов в Барселоне, в результате пострадали четыре человека, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел сегодня утром на одной из улиц в районе Грасия. В автомобиле находилась супружеская пара среднего возраста. Сообщается, что в ходе движения водитель автомобиля потерял управление.

Как сообщили в экстренных службах, в результате инцидента в больницы были доставлены четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести. Серьезнее всего пострадала 10-летняя девочка.

Правоохранительные органы рассматривают инцидент как ДТП. Отмечается, что у водителя мог случиться кардиореспираторный коллапс — острая сердечная и дыхательная недостаточность.

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