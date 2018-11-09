Британия договаривается со странами Евросоюза о новых санкциях в отношении верхушки Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — ГРУ, Главное разведывательное управление). Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Times.

В материале газеты говорится, что в санкционном списке находятся «полдюжины» имен людей, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британия собирается заморозить их иностранные счета и запретить им въезд в течение ближайших недель.

При принятии ограничительных мер британские власти хотят заручиться поддержкой Франции и Германии. Министр иностранных дел страны Джереми Хант также встречался с коллегами из бывших государств Восточного блока, включая Венгрию, чтобы обсудить новые санкции.

Список будет опубликован в следующем месяце и, по прогнозу источника The Times, наверняка станет первым официальным подтверждением личностей главных подозреваемых в отравлении. Предполагается, что мужчины, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, на самом деле сотрудники разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, награжденные званием Героя России.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей Боба Сили, целью санкций должны быть, насколько это возможно, не подчиненные, а руководители высшего звена. «Нужно показать авторитарным государствам, что если высшие чины скрываются, то им придется понести личную ответственность», — заявил он.

Великобритания в сентябре официально обвинила Петрова и Боширова в нападении на семью Скрипалей. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Кремль неоднократно указывал Великобритании на отсутствие доказательств причастности России и названных Лондоном людей к отравлению Скрипалей. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва ждет официальных данных по делу от Лондона и «не намерена оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ».

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