Одноклассники издевались над его страхом, а сам юноша прогуливал уроки, если в кабинет надо было подниматься по лестнице. Он избегал занятий на шведской стенке на физкультуре и плавания из-за лесенки в бассейне. В 15 лет симпатичная ему девушка пригласила его уединиться в водонапорной башне, но он не смог подняться к ней. Когда они увиделись в следующий раз, она сидела на ступеньке автобуса. Стоило Смиту подойти к ней, как девушка поднялась наверх и презрительно посмотрела на него, а он не смог пойти за ней и объясниться.

Спустя много лет ради того, чтобы красиво сделать предложение своей возлюбленной по имени Кэтрин, он сумел подняться на колокольню церкви. Некоторое время он скрывал фобию. Но стоило им поехать в совместный отпуск, и Кэтрин обнаружила, как некомфортно ее супругу во время прогулок по городу, и догадалась обо всем.

Только во взрослом возрасте мужчина впервые обратился к психологу и рассказал о своем страхе. Ему диагностировали акрофобию — боязнь высоты, и климакофобию — боязнь лестниц. Тогда Смит начал писать книгу о Джеймсе Сэндлере, первом британском воздухоплавателе, летавшем на воздушном шаре, и должен был преодолеть страх ради работы.

Психолог долго рассказывал ему о природе фобии, а затем заставил его подняться на башню в Оксфорде и перевеситься через перила. С тех пор Смит перестал бояться лестниц и смог полетать на воздушном шаре.

«Я смог подняться на колокольню в первый раз с тех пор, как сделал предложение Кэтрин, и стал любоваться городом. Большую часть моей жизни я был лишен удовольствия любоваться такими видами», — рассказал он и посоветовал всем страдающим от климакофобии обратиться к врачу.