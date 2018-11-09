Иран призвал Международную морскую организацию (ММО) провести оценку легитимности санкций США, которые затронули иранские торговые суда, передает ТАСС.

Посольство Ирана в Великобритании направило письмо на имя председателя ММО, штаб-квартира которой находится в Лондоне.

Как сообщил в Twitter иранский посол в королевстве Хамид Байединежад, в жалобе указывается, что санкции «нарушают международные соглашения в сфере судоходства» и «угрожают безопасности морского сообщения». Диппредставительство просит ассамблею государств-членов ММО в особом порядке рассмотреть эти вопросы.

Отметим, что ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук подчеркнул, что после введения нефтяных санкций США «хотят предупредить страны о риске ведения бизнеса с судоходным сектором» иранской экономики.

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