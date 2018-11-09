Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за подозрения австрийского полковника в шпионаже.

Как передает ТАСС, об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Канцлер Австрии также заявил, что случай со шпионажем не улучшит отношения с Россией.

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