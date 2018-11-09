Жительница американского города Редфилд Леринн Уэст (Lerynne West) узнала о крупном выигрыше в лотерею, но поняла, что не может найти свой билет. Как сообщает информационный портал UPI, он несколько дней пролежал на полу грузовика ее сестры.

Женщина приобрела лотерейный билет Powerball в конце октября. На следующий день после розыгрыша друг написал ей, что выигрышный билет был продан в их городе. 51-летняя Уэст решила сверить цифры, но не смогла найти билет. Она обыскала все и в панике позвонила сестре, которая недавно подвозила ее на своем грузовике.

Та обыскала автомобиль и обнаружила пропажу на полу. Родственница отправила ей снимок билета, и американка выяснила, что все шесть номеров совпали с выигрышными. «Я сказала сестре немедленно лезть в грузовик, взять с собой билет и сейчас же приезжать. При этом ехать медленно!», — рассказала она. Как выяснилось позже, женщина пыталась положить билет в кошелек, пока была в салоне машины, но он незаметно выпал.

Куш Уэст составил 343,9 миллиона долларов, это самый крупный выигрыш в штате Айова за всю историю.

Женщина собирается поделиться деньгами с друзьями и родственниками, купить новую машину, устроить себе продолжительный отпуск, причем, возможно, не один. Уэст организовала благотворительный фонд Callum Foundation и планирует выделять деньги на социальные проекты.

Minval.az