Жители американского штата Колорадо проголосовали за полную отмену рабства. Об этом сообщает CNN.

Во время промежуточных выборов в стране 6 ноября жители штата отдали голоса за изменение конституции региона. Согласно 13-й поправке к Конституции США, утвержденной в 1865 году, рабство и принудительный труд запрещены, кроме случаев, когда они являются наказанием за преступление. Когда поправка «А» вступит в силу в Колорадо, любые формы рабства будут полностью запрещены.

Отмечается, что такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов.

По данным CNN, пока обработаны результаты 80 процентов избирательных участков. По предварительным данным, 65 процентов избирателей отдали голоса за изменения конституции штата. По словам спикера правительства Колорадо Линн Бартелс, нет сомнений в том, что поправка будет принята.

Попытка внести изменения в текст документа была предпринята в 2016 году. Тогда формулировка оказалась «слишком размытой», и избиратели не поняли, голосуют ли они за или против рабства, сообщает телеканал.

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