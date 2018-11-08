На российском сегменте Международной космической станции (МКС) произведена перезагрузка одного из трёх центральных компьютеров, в работе которого произошёл сбой. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Перезапуск системы начался в 12:05 мск (13.05 — бак.вр.). После успешной перезагрузки нормальная работа компьютера возобновилась», — говорится в сообщении.

Как отмечается, система тестировалась на протяжении полутора витков полёта станции вокруг Земли, то есть около двух часов.

По итогам тестирования все системы работают штатно, добавили в корпорации.

Minval.az