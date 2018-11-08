На мероприятии Samsung Developer Conference 2018 компания представила миру складываемым смартфоном с гибким экраном. Прототип подобных дисплеев южнокорейская компания показывала давно, но первый рабочий прототип показали лишь вчера. Технология получила название Infinity Flex Display.

На презентации Samsung отметили, то показанный образец пока является прототипом далеким до конечного продукта, который создан лишь для демонстрации технологии. Массовый смартфон будет выглядеть иначе и поступит в продажу лишь в следующем году, но для запуска производства компании необходимо всего несколько месяцев, сообщает ВВС.

Для того, чтобы подобный смартфон мог существовать, компании пришлось изобретать новый защитный слой со специальным полимером для придания гибкости и одновременной жесткости конструкции экрана. Даже клей, соединяющий панель с защитным слоем, здесь специальный.

Главным недостатком такой конструкции является толщина корпуса. Из-за этого смартфон кажется очень громоздким. Конструкция корпуса представляет собой форм-фактор вертикального флипа – внутри скрывается гибкий 7,3-дюймовый экран. В сложенном виде устройство напоминает очень толстый смартфон. Для вывода изображения в компактном виде используется небольшой экран на внешней стороне.

Основной экран может выводить одновременно три приложения — соответствующий режим получил название Multi-Active Window. Что интересно, сейчас Samsung тесно сотрудничает с Google в плане поддержки Android гибких дисплеев, так что в плане преимуществ такого экрана для ПО пока все довольно туманно.

Представители Samsung также раскрыли технические характеристики обоих дисплеев устройства. В разложенном виде 7,3-дюймовый экран дюйма будет иметь разрешение GXGA+ (1536х2152 пикселей, 420 PPI) и соотношение сторон 4.2:3. Дополнительный экран диагональю 4,58 дюйма характеризуется разрешением 840х1960 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Samsung может возглавить гонку складных смартфонов, однако это не единственная компания, которая работает над подобными гаджетами. О планах выпустить складываемый смартфон уже заявили Huawei, Lenovo, Xiaomi, LG. Так что в ближайшие год-два мы увидим, как минимум несколько складных аппаратов.

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