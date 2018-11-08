7 ноября президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную результатам промежуточных выборов в конгресс. На ней Трамп снова вступил в перепалку с журналистами, обозвав корреспондента CNN Джима Акосту «грубым и ужасным человеком» и заодно раскритиковав его коллегу с NBC News Питера Александера.

«Я думаю, что вам стоит дать мне управлять страной, а вы занимайтесь CNN… Хватит», — сказал Трамп, отвечая на вопросы Джима Акосты, почему президент «демонизирует мигрантов».

При этом корреспондент продолжил задавать американскому лидеру вопросы о «российском вмешательстве».

«Меня не волнует ничего, что связано с российским расследованием, потому что всё это фальшивка. Хватит, положите микрофон. CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN», — сказал Трамп.

Он добавил, что телеканал «ужасно отнёсся» к пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс.

Minval.az