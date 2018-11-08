Министерство экологии и природных ресурсов АР (МЭПР) оштрафовало работника Нефтеперерабатывающего завода за загрязнение атмосферы.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в МЭПР.

Отметим, что еще седьмого ноября текущего года в природоохранное ведомство поступила жалоба от местных жителей, которые рассказали о черном едком дыме, который выбрасывают в воздух очистительные установки Бакинского нефтеперерабатывающего завода.

Отправившиеся на место специалисты проанализировали состав воздуха вокруг завода и обнаружили, что токсичные соединения газов в несколько раз превышают санитарную норму.

Для того чтобы привлечь завод к ответственности в качестве юридического лица, Минэкологии направит в суд соответствующие документы.

Кроме того, оштрафован начальник третьего производственного отделения Фархад Фигаров за нарушение технологического процесса в печи в печи каталитической риформинговой установки. Он оштрафован в качестве должностного лица на четыре тысячи манатов.

Minval.az