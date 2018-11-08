За «головы» главарей РКК уже назначена награда

Из Сирии по-прежнему приходят «горячие новости». Как обескураженно сообщают российские СМИ, турецкая армия нанесла ракетно-артиллерийские удары по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на севере Сирии — уже в третий раз на этой неделе. На этот раз атаке со стороны ВС Турции подвергся укрепрайон курдских боевиков рядом с городом Тель-Абьяд в сирийской провинции Ракка. Накануне турецкая дальнобойная артиллерия и ракетные установки били по позициям курдов в районе города Рас-эль-Айн в северо-восточной провинции Хасаке.

Еще недавно такие новости вызвали бы всплеск комментариев в стиле «Раскол НАТО!» «Станут ли США и Турция стрелять друг в друга?» и т.д. И сегодня вроде бы Соединённые Штаты выразили обеспокоенность в связи с ударами турецкой артиллерии по позициям YPG. Но сегодня — и эксперты это понимают — в политической ситуации вокруг Сирии произошел «тектонический сдвиг». Госдеп США назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке трех лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана — Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана, говорится в заявлении заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера по итогам его визита в Анкару. «По итогам моего визита в Турцию в программу госдепартамента США «вознаграждение за справедливость» включены три высокопоставленных члена террористической организации РКК. Госдепартамент установил вознаграждение за информацию, ведущую к идентификации местоположения Мурата Карайылана (до 5 миллионов долларов), Джемиля Байыка (до 4 миллионов долларов) и Дурана Калкана (до 3 миллионов долларов)», — говорится в заявлении Палмера, опубликованном на сайте посольства США в Анкаре. Дипломат напомнил, что госдепартамент США считает РКК террористической организацией.

Реакция Анкары уже последовала. Как отметил в своем заявлении представитель МИД Турции Хами Аксой, «мы у считаем определение Государственным департаментом США вознаграждения за информацию для установления личности или местонахождения трех ведущих членов террористической организации РПК положительным развитием». Однако в Анкаре тут же дали понять: «Мы ожидаем, что этот шаг будет подкреплен конкретными действиями в Ираке и Сирии в контексте противодействия РКК и ее распространении». О чем (и о ком) именно идет речь, на следующий день пояснил обороны Турции Хулуси Акар. Как передает TRT, глава военного ведомства, комментируя решение США о вознаграждении за информацию о главарях террористической организации PKK, сказал: «Вместе с позитивной оценкой этого шага наших союзников, хочу подчеркнуть, что он является довольно запоздалым». Более того, по его словам, Турция ожидает от США выработки к YPG, ничем не отличающейся от PKK, аналогичной позиции и аналогичного подхода. «YPG – террористическая организация, которая ничем не отличается от PKK. Единство и солидарность наших американских союзников с террористами создают предельно негативную картину. Мы хотели бы, чтобы это тоже было в ближайшее время исправлено. Мы не можем принять того, что, с одной стороны, за главарей PKK назначается вознаграждение, а с другой стороны, организации YPG на грузовиках и самолетах поставляется оборудование, оружие и боеприпасы. Мы ожидаем, что это будет исправлено как можно скорее», — подчеркнул он.

Пока что от США не последовало гласного и открытого заявления о прекращении какого-либо сотрудничества с YPG. Но эксперты напоминают: конечно, публично сдавать своего союзника США не хотелось бы, но курды в Сирии и Ираке оказались именно тем союзником, от которого проблем и головной боли куда больше, чем возможной выгоды. Конечно, идея использовать курдские формирования в качестве наземной ударной силы сначала против Саддама Хусейна, затем — против Башара Асада и ИГИЛ выглядела весьма привлекательной и еще позволяла, как казалось, избежать втягивания американских солдат в масштабную и заведомо не бескровную наземную операцию. Только вот курды оказались «союзником с сюрпризом». Сотрудничество с ними вызвало вполне понятное и справедливое возмущение Анкары, союзника США и члена НАТО с более чем полувековым стажем. Да и сами курды сначала попытались организовать в Ираке референдум о независимости — невзирая на недвусмысленные «предостережения» со стороны США и при слишком уж заметном науськивании со стороны РФ. Не получилось. Когда уладить вопрос миром не удалось, Багдад двинул на позиции курдских «пешмерга» свою армию. Курдские боевые порядки без поддержки США рухнули на удивление быстро. Следующий удар последовал в Сирии, где курдские «полевые командиры» в решающий момент переметнулись на сторону Башара Асада (который, напомним, тоже поддерживал РКК). Союз с курдами, ненадежными и обладающими в регионе не самой лучшей репутацией, оказался для США впечатляющей политической ловушкой, из которой теперь будет ой как непросто выбраться без политических и имиджевых потерь. Тем более что это не тот вопрос, в котором Анкара пойдет на уступки. Кампания террора РКК, которая унесла несколько десятков тысяч жизней на юго-востоке Турции — это, простите за цинизм, слишком серьезный аргумент.

Наконец, нельзя не заметить и общего, скажем так, «тренда» — Вашингтон и Анкара стремительно идут на сближение и в других вопросах. В Турции освободили гражданина США, пастора Брансона. Вашингтон и Анкара отменяют взаимные санкции. Удалось договориться и по Ирану. США достигли понимания с Турцией в вопросе антииранских санкций на ближайшие полгода, пока будут действовать предоставленные ряду стран исключения, заявил журналистам спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук.«Турция — одна из стран (получивших исключение из санкций.— ред.), у меня были очень хорошие встречи с моими коллегами в Турции, и мы уверены, что у нас есть понимание в том, что касается следующих шести месяцев»,— цитирует его Minval.az со ссылкой на «Коммерсантъ». Наконец, изрядную пищу для размышлений дает и визит в Турцию президента Украины Петра Порошенко. По завершении переговоров глава Украины заявил журналистам: «Мы благодарны Турецкой Республике за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, как подчеркнул Петр Порошенко, «безусловно, в сложившихся условиях приоритетом были вопросы безопасности, военно-технического сотрудничества и я очень благодарен господину президенту за твердую, четкую и последовательную позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и осуждения агрессии на востоке нашего государства, которую осуществляют Вооруженные силы Российской Федерации. Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» в Азовском море и нарушения прав человека на оккупированном полуострове». И это — не считая договоренностей о политическом, экономическом и военном сотрудничестве. При этом сказать, что на нынешнем фоне США нужны твердые позиции и на Черном, и на Средиземном море — ничего не сказать. Что уже однозначно подталкивает Вашингтон к сближению с Анкарой.

А за всем этим наблюдает Россия. Где не могут не понимать, как стремительно рушатся планы по наращиванию влияния в Анкаре, несмотря на широко разрекламированные поставки С-400. Судя по всему, российский бронированный кулак в оккупированном украинском Крыму и база в Армении оказались для Турции более доходчивым аргументом. А это уже повод задать вопрос, каким окажется ответ России, чьим традиционным «форпостом» против Турции была и остается Армения. В том числе и в «карабахском» измерении. Другой вопрос, что, как показали недавние «дипломатические» визиты на Южный Кавказ, внимание к этому региону усиливают и США. А значит, у Москвы здесь уже нет и не будет прежней «свободы рук». Вопрос лишь в том, примут ли это к сведению в Москве заблаговременно или предпочтут проверять «методом тыка».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az