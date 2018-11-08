Никол Пашинян узурпировал власть. Об этом на встрече с журналистами 8 ноября заявил лидер партии «Объединение национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, передает news.am.

По словам Айрикяна, Никол Пашинян не выполнил то, что обещал и то, что прописано в программе, которую он сам же предложил.

«В программе Правительства прописано, что выборы должны пройти через год (в течение года – ред). В программе написано, что выборы должны пройти при новом Избирательном кодексе. Но всего этого нет. Митинг, организованный перед зданием Национального собрания, имел цель посеять панику в обществе и объявить о необходимости проведения выборов в декабре», — подчеркнул он.

По его словам, будучи оппозиционером, Никол Пашинян яро выступал против структуры ЕАЭС, а теперь она стала для него лучшей в мире организацией.

«Кроме того, несколько месяцев назад он объявил о борьбе с олигархией, теперь, оказывается, олигархов в Армении и нет. Нужно быть преданным и верным словам и программе, которую сам же предлагаешь», — заключил он.

Minval.az