Представителям государств ОДКБ не удалось согласовать план работы по созданию Единой объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны, сообщил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«В проект повестки дня для рассмотрения и подписания включены 24 вопроса, содержащие проекты соответствующих документов, которые прошли все установленные процедуры голосования за исключением проекта решения Совета министров обороны (СМО) ОДКБ о плане работы по созданию Единой объединенной системы ПВО и ПРО ОДКБ. Данный план нам окончательно согласовать не удалось. Поэтому решением Постоянного совета рекомендовано снять этот вопрос с рассмотрения СМО ОДКБ и продолжить над ним работу с целью внесения его на очередное заседание СМО», — сказал Семериков в четверг, открывая совместное заседание Совета министров иностранных дел, СМО и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По остальным вопросам, продолжил Семериков, все проекты документов согласованы, в связи с чем предлагается подписать их без обсуждения, передает interfax.ru.

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