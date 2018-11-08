В мессенджере Facebook в скором времени появится функция удаления отправленных сообщений. Пользователь получит 10 минут, чтобы это сделать, передаёт «Лайф» со ссылкой на Slashgear.

По сообщению инсайдеров, пользователи Facebook Messenger смогут удалить любое сообщение из чата в течение 10 минут с момента отправления. Таким образом, адресат даже не будет знать о факте отправки, если пользователь успеет стереть сообщение за этот временной промежуток. Судя по всему, функция будет доступна в ближайшее время.

Подобная возможность уже есть во многих мессенджерах и соцсетях. Например, в родственном Facebook Messenger WhatsApp на удаление отправленного сообщения даётся целый час.

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