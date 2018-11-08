Армения не собирается менять место России в своих внешнеполитических ориентирах, сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в России в интервью «Московскому комсомольцу».

Касаясь развития взаимодействия с США, Тоганян отметил, что оно за все годы после обретения независимости развивалось, но речь не шла и не идет о его форсировании или развитии за счет другого пласта отношений.

«Армения не меняла и не собирается менять место России в своих внешнеполитических ориентирах. Наш уровень стратегических взаимоотношений с Россией незыблем. Более того, новое правительство работает над некоторыми проектами в экономической, гуманитарной областях — дабы развивать эти отношения», — сказал Тоганян.

Что касается обязательств Армении в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных объединений (например, ОДКБ), то ничто этим отношениям не грозит, заверил посол.

Армения, по его словам, и дальше будет развивать эти отношения. И ее обязательства, взятые при вступлении в Евразийский экономический союз, незыблемы. То же самое относится к ОДКБ.

Minval.az