Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук проинформировал о рисках для стран, допускающих иранские танкеры в свои воды.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается в твиттере Госдепа.

По его словам, после восстановления санкций против Ирана заход судов в воды страны или проход через ее воды связан с огромными рисками. Он подчеркнул, что после попадания в санкционные списки транспортные и судоходные компании Ирана будут лишены возможности оформить страховку на международном рынке.

«Если будет инцидент, в который вовлечен иранский танкер, нет шансов, что эти страховые компании Ирана смогут покрыть затраты», —заявил Хук.

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