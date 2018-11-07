Турция призывает США прекратить поддержку террористической организации PYD/YPG. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын по итогам заседания Кабинета министров страны.

«Поддержка PYD и YPG равносильна прямому или косвенному пособничеству террористической организации РПК», — сказал Калын, слова которого приводит «Тренд».

По его словам, позиция Вашингтона по отношению к PYD/YPG является проявлением двойных стандартов в борьбе с терроризмом. «Турция не приемлет разделения террористических организаций на «плохих» и «хороших», — отметил Калын.

«Наше фундаментальное ожидание от США, которые являются нашим союзником по НАТО, страны, которую мы рассматриваем в качестве стратегического партнера, заключается в том, чтобы они полностью прекратили сотрудничество с PYD и YPG (сирийским ответвлением террористической организации РПК)», — сказал он.

Minval.az