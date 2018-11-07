Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«У меня хорошие отношения с обоими. Я знаю Си Цзиньпина лучше, но у меня с обоими очень хорошие отношения. У меня была очень хорошая встреча с российским (лидером)», — заявил Трамп на пресс-конференции (цитата по RT).

Также он подтвердил, что 11 ноября в Париже состоится его встреча с Путиным в рамках общего ланча, а полноформатное общение пройдёт на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Minval.az