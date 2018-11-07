В Саудовской Аравии в тюрьме замучили до смерти журналиста Турки бин Абдул Азиз Аль Джазера. О его смерти заявили правозащитники, сообщает в среду, 7 ноября, издание Son Dakika.

«Турки бин Абдул Азиз Аль Джазер был замучен до смерти в одной из саудовских тюрем», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Аль Джазер вел страницу в Twitter, на которой сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. Аль Джазер был захвачен в Дубае и перевезен в Саудовскую Аравию.

Издание отмечает, что убийство журналиста произошло спустя месяц после убийства другого саудовского журналиста — Джамаля Хашукджи.

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