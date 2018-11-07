Около ста депутатов Европарламента, в основном представители фракций экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом, в котором призвали ее отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Всего в Европейский парламент входят 750 депутатов.

«Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении «Северного потока — 2», — говорится в письме, передает РИА Новости.

В послании утверждается, что позиция Германии противоречит целям Европейского энергетического сообщества, игнорирует интересы партнеров Германии и «дает России дополнительные стратегические рычаги воздействия на ЕС, потому что этот проект увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.

Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ. Кроме того, лидеры Латвии, Литвы и Польши называли проект политически мотивированным.

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