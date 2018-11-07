«Площадь России очень большая, население – малочисленное. Почему же китайцы должны тесниться в пределах границ своего государства, если рядом такое раздолье». Об этом рассуждает автор статьи, опубликованной в китайском издании «Феникс» (Fenghuang wang).

Автор не призывает к военному вторжению. Вообще в его статье не чувствуется агрессии. Но там очень обстоятельно изложены все факты.

К примеру, что территория РФ – самая большая в мире, а жителей – всего 146 миллионов, то есть в среднем 9 человек на 1 квадратный километр.

Более того, три четверти населения проживают в европейской части страны. В итоге на Сибирь и Дальний Восток остается по 1 человеку на 1 кв. километр.

«Это уже не просто малонаселенная территория, она буквально необитаемая. Да, там суровый климат и большинство земель непригодны для возделывания. Однако там колоссальные разнообразные природные ресурсы. И самое главное – эта территория находится близко к Китаю. Неужели Китай потерял ее навсегда?», – аккуратно наводит автор читателей на нужную мысль.

Minval.az