Коморские острова отозвали решение о признании независимости самопровозглашенного Косово, сообщил в среду в Белграде министр иностранных дел и международного сотрудничества Союза Коморских Островов Мохамед Эль-Амин Суэф.

«Если говорить о вашей территориальной целостности, мы с вами. Косово для нас является неотъемлемой частью вашей территории», — сказал Суэф после переговоров с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, передает РИА Новости.

Журналистам также была представлена нота от 1 ноября, в которой говорится, что «Союз Коморских островов отзывает признание Косово, чтобы дать возможность обеим сторонам прийти к справедливому, равноправному и прочному политическому решению вопроса, связанного со статусом Косово».

Таким образом, число стран, отозвавших признание косовского суверенитета, возросло до десяти. Ранее, по данным МИД Сербии, это сделали Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

В свое время Коморские острова стали 59-м государством, признавшим независимость южной сербской автономии, сделав это в мае 2009 года.

Minval.az