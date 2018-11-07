Госдеп США намерен действовать согласно закону, который требует введения новых санкций против России в связи с делом экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель американского ведомства Хезер Науэрт.

Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций», — сказала она, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Госдепа после заявления о несоблюдении Россией закона о химоружии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на возможность введения новых антироссийских санкций.

«Мы считаем эти рестрикции, введённые США в отношении России, незаконными, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — сказал он.

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