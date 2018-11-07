Российские специалисты завершили переоборудование зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 в Сирии и вернулись в Россию. Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 ноября.

«Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода «гибридом», включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 [«Фаворит»] и на днях вернулись на родину», — сообщил военно-дипломатический источник агентства.

По его словам, теперь все три дивизиона готовы выполнять боевые задачи. «Осталось завершить подготовку на технике сирийских военных», — добавил он.

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