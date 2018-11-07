Эксперты статистического агентства Numbeo опубликовали ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, который был посвящен экологической обстановке стран. В ходе анализа специалисты опросили жителей 70 европейских городов.

Согласно исследованию, большая часть опрошенных пришла к мнению, что самой чистой страной в мире является Финляндия. За ней следует Исландия и Эстония. Самыми загрязненными странами в стали Монголия, Афганистан и Мьянма.

Отметим, что столица Азербайджана Баку заняла 49 место в списке загрязненных стран. На 58-м месте расположилась столица Грузии, Тбилиси. Первое место среди стран Южного Кавказа заняла столица Армении, Ереван.

Среди других стран региона, столица Ирана, Тегеран расположился на 29-м месте, а столица России, Москва заняла 119 место.

Minval.az