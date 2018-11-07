В Новой Зеландии рыбалов Гус Хатт спас в море 18-месячного ребенка, который сбежал от родителей, сообщает Associated Press.

Рыбалов заметил младенца, когда проверял поставленные на пляже донки, поймал его за руку и вытащил из воды. По словам Хатта, вначале, он подумал, что это кукла. Когда малыш тихо пискнул, рыбалов понял, что это живой ребенок.

Потом уже выяснилось, что малыш улизнул из палатки, когда его родители спали. Ему удалось дойти до моря, где он упал в воду, проплыв полтора десятка метров.

Ребенка отвезли в больницу, где его осмотрели врачи. Согласно сообщению, сотрудники полиции не планируют привлечь к ответственности его родителей.

Minval.az