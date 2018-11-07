Строительство самого глубокого в Китае подводного туннеля метро завершено.

Как сообщает агентство Синьхуа, туннель длиной 8,1 километр частично проходит под толщей морской воды, он соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун, сообщила компания China Railway No.3 Engineering Group.

Компания отметила, что это самый глубокий туннель на материковой части Китая, его наиболее глубокая часть находится на 88 метрах ниже уровня моря. Строительство туннеля началось в сентябре 2015 года.

Minval.az