Штат Колорадо впервые в своей истории избрал на должность губернатора открытого гомосексуалиста — демократа Джареда Полис.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Fox News, он победил своего конкурента от республиканской партии, Уолкера Степлтона, с разрывом в 6% голосов.

Отмечается, что Полис впервые избрался в палату представителей в 2008 году, еще до легализации однополых браков в США.

В то же время по итогам выборов в сенат, штат Колорадо впервые будет представлять афроамериканец — демократ Джо Негас. Он набрал 60% голосов.

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