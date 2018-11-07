Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие промежуточные выборы в Конгресс были успешными для Республиканской партии.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер-республиканец написал в Twitter, нарушив восьмичасовую тишину в своем аккаунте.

«Огромный успех сегодня. Спасибо всем вам!» — написал американский лидер. Ранее центральные телеканалы США сообщили, что Демократическая партия взяла контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

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