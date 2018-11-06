В Солсбери возобновил работу итальянский ресторан Zizzi, закрывшийся после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, сообщает во вторник газета «Гардиан».

Ресторан закрылся восемь месяцев назад, после того как полиции стало известно, что в нем в день отравления «Новичком» обедали Скрипали.

На работу в Zizzi вернулись чуть более половины из 24 сотрудников, работавших там до инцидента со Скрипалями, отмечает газета. Пока ресторан был закрыт, Zizzi сохранял полную оплату своим сотрудникам, часть из них перевели на работу в другие рестораны сети.

В день открытия во вторник в ресторане было много людей, отмечает газета. Посетителям предложили заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным, а средства пообещали направить в благотворительные фонды, поддерживающие местную молодежь.

Minval.az