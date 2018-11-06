Не только убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, но и заказчики данного преступления должны предстать перед правосудием, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, глава германской дипломатии прокомментировал агентству «Анадолу» о деле Хашукджи.

Маас подчеркнул, что Германия потребовала от властей Саудовской Аравии полного расследования дела об убийстве Хашукджи.

Германия поддерживает усилия турецкой стороны по расследованию убийства Джамаля Хашукджи, сказал Маас.

Глава германского МИД подчеркнул, что саудовская сторона должна оказывать большую поддержку расследованию убийства журналиста.

«Многие вопросы все еще остались без ответа. Надеемся, что виновные будут наказаны. Не только убийцы, но и заказчики данного преступления должны престать перед правосудием. Саудовская Аравия же не ответила ни на одни вопрос по сегодняшний день», — сказал Маас.

Minval.az