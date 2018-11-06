Во Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил французский телеканал BFM TV.

Операцию проводила французская контрразведка — Главное управление внутренней безопасности. Подозреваемых задержали в департаментах Иль и Вилен, Изер и Мозель. BFM TV отмечает, что они придерживались ультраправых взглядов.

По данным телеканала, их подозревают в создании преступного сообщества. Расследование против шестерых задержанных начала прокуратура Парижа после того, как в адрес президента начали поступать угрозы.

Minval.az