Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неверными антииранские санкции США.

По словам турецкого лидера, санкции США против Ирана нарушают мировой баланс, передает «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что антииранские санкции США противоречат нормам международного права и дипломатии.

«Турция против империализма на международном уровне”, — подчеркнул президент.

Президент Эрдоган также заявил о недопустимости участия террористов YPG в патрулировании сирийского района Мюнбич.

Турция никогда не согласится на это. Подобный шаг серьезно осложнит ситуацию на турецко-сирийской границе, подчеркнул президент.

Minval.az