Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, отвечая на вопрос корреспондента казахской службы Радио Свобода, рассказал, что Астана направила в посольство Китая ноты в связи с сообщениями о «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне.

Это произошло после того, как дети этнических казахов записали видеообращение о своих родителях, которые остались в Китае или находятся в заключении в самом Синьцзяне.

«Мы в курсе. С китайской стороной ведется соответствующая работа, ведем переговоры. Были направлены дипломатические ноты в адрес посольства Китая в Астане. Также ведется работа по линии нашего посольства в Пекине. Родителей некоторых из этих детей мы знаем, по ним проверяется информация. Была направлена дипломатическая нота с приложением всех данных, которые мы уже проверили, и просим уточнения у китайской стороны», – сказал Смадияров.

По словам официального представителя МИД, перед отправкой запроса в Китай ведомство совместно с правоохранительными органами проверяет информацию о детях и их родителях.

«Среди этих детей есть и лица, которые не обращались официально в МИД, поэтому мы им рекомендуем в официальном виде обратиться с приложением всех необходимых документов и данных, чтобы мы начали проверочную работу», – сообщил Смадияров.

Но сколько времени займет сама проверка, в МИДе ответить затрудняются.

2 ноября в Алма-Ате переселенцы из китайского региона Синьцзян призвали руководство Казахстана и международные правозащитные организации содействовать воссоединению детей с их родителями, которые по разным причинам не могут выехать за пределы Китая. Среди них есть и те, кто, по словам переселенцев, удерживается под стражей или под домашним арестом.

Сообщения о притеснениях меньшинств, в том числе этнических казахов, и их заключении под стражу начали поступать из Китая с апреля 2017 года.

Китайские власти признали существование «лагерей» в Синьцзяне, но называют эти учреждения «центрами профессионального обучения» и пытаются сформировать их положительный образ.

Minval.az