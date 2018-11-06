Франция выдала международные ордеры на арест высокопоставленных чиновников из Сирии, подозреваемых Парижем в похищении людей, пытках и совершении военных преступлений, сообщает The Economist.

Среди тех, кого Франция объявил в международный розыск:

1. Начальник сирийских спецслужб генерал Али Мамлюк

2. Начальник военно-воздушной разведки Сирии генерал Джамиль Хассан

3. Заместитель начальника военно-воздушной разведки Сирии генерал Абдель Салям Махмуд.

Аналогичные ордеры на арест вышеназванных товарищей ранее выдавала Германия. Теперь их разыскивает отдельно и Франция. Интересно, что генерал Али Мамлюк — один из главных переговорщиков между Дамаском и некоторыми европейскими государствами, не решающимися восстановить дипотношения с Сирией. Например, тесные связи генерал сохраняет с Италией, в которую в прошлом году даже ездил с тайным визитом.

скУчитывая обострение региональной конкуренции между Римом и Парижем, фактический «бан» Али Мамлюка через ордер на арест со стороны французов выглядит также как удар в ворота итальянцев.

Minval.az