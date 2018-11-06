Самая смертоносная кошка на Земле – это не крупный лев или быстрый гепард. Это малоизвестное небольшое животное – черноногая кошка, проживающая в Африке, сообщает LiveScience.

Черноногую кошку можно узнать по круглой мордочке и пятнистому окрасу. Она имеет скромные габариты: взрослая особь весит 1-3 кг, а длина ее тела не превышает 20 см. Но несмотря на свои небольшие размеры, черноногий кот за одну ночь убивает больше добычи, чем леопард за шесть месяцев.

Мелкие хищники имеют ускоренный метаболизм, и им постоянно нужно подпитываться энергией. Так что они постоянно на охоте. За одну ночь черноногая кошка уничтожает от 10 до 14 грызунов. Получается, в среднем она ловит жертву каждые 50 минут. Процент успеха на охоте достигает 60%, а это в три раза больше, чем у львов.

Конечно, для газелей и антилоп черноногая кошка не представляет опасности. Тем не менее, она — самая смертоносная кошка в мире.

Minval.az