За последние шесть лет парк российских крылатых ракет увеличился в 30 раз, сообщает газета «Красная звезда» в статье, посвященной итогам шести лет работы Сергея Шойгу во главе российского военного ведомства.

Издание подчеркивает, что за последние шесть лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности, в результате чего количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз. Отмечается, что российское высокоточное оружие большой дальности «доказало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии.

Минобороны также подчеркивает увеличение доли современных вооружений и военной техники в стратегических ядерных силах с 37 до 81%.

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