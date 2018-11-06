Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин сообщил: «Против установок, с которых будет произведён обстрел израильской территории или израильских самолетов».

«Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов», — добавил министр.

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